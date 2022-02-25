Главный тренер Баварии на пресс-конференции перед очередным туром Бундеслиги прокомментировал отношение к российской агрессии в Украине.

"Я в шоке, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли. Конечно, я осуждаю войну.

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Сейчас непросто говорить о футболе. Конечно, задумываешься о возможных последствиях, в том числе для народа Украины.

Хорошо, что УЕФА быстро принял решение [о переносе финала ЛЧ]. Пути к миру нет, мир и есть путь. Вчера я прочитал это высказывание и подумал, что оно уместно. Такой должен быть девиз. Так продолжаться не должно, – заявил тренер Баварии

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