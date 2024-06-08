Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн окончательно назвал вратаря, который будет играть в основе на Евро-2024.

В товарищеском матче против Греции Мануэль Нойер допустил ошибку, которая привела к голу. Голкипер Баварии не зафиксировал довольно простой мяч, а на добивании первым был Масурас. Наставник Юлиан Нагельсманн решил, что не будет нарушать иерархию в команде и Нойер будет первым номером сборной на Евро.

Ошибка Нойера в видеообзоре матча Германия – Греция – 2:1

"Я не допущу никакой дискуссии, даже если все будут пытаться это сделать. Когда случается ошибка, легко сказать, что это вина Мануэля. Реальность такова, что это серия ошибок. Он сделал три великолепных сейва, и все в порядке", – цитирует Нагельсманна RMC Sport.

Напомним, что чемпионат Европы стартует 14 июня. Сборная Германии сыграет в матче-открытии против Шотландии.

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