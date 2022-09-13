"Я с нетерпением жду встречи с Робертом Левандовски, я буду очень рад его видеть. Надеюсь наши болельщики тоже встретят его радушно, несмотря на то, как он уходил из клуба.

Игроки Баварии недовольны критикой от Нагельсманна

Левандовски – самая опасная угроза перед нашими воротами. Если он сохранит физическую форму, то наверняка сможет сыграть еще несколько сезонов на этом высоком уровне. В последние несколько лет он забивает около 40 голов. Он на правильном пути к достижению этого результата и в этом сезоне.

Бавария должна перекрыть навесы и подачи на Роберта. Но важно не забывать, что в составе соперника есть и другие классные игроки", – приводит слова Нагельсманна ВВС.

"Не всі дивляться лише на зарплату": Тоні Кроос – про секрет успіху Роналду, сумнівну силу АПЛ та Суперлігу