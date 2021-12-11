Поединок Бавария-Майнц стал знаковым для главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

Подопечные Юлиана Нагельсманна на классе обыграли Майнц (2:1), а для немецкого специалиста эта победа стала 100-й в Бундеслиге.

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Таким образом, Нагельсманн стал самым молодым наставником чемпионата Германии (34 года и 141 день), которому покорилось достижение в 100 побед, сообщает OptaFranz.

Напомним, Нагельсманн возглавил Баварию летом, ранее работал в РБ Лейпциг и Хоффенхайме.

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