Нагельсманн – самый молодой тренер Бундеслиги, одержавший 100 побед
20:09 - Читати українською
Поединок Бавария-Майнц стал знаковым для главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.
54’ Кингсли Коман
74’ Джамал Мусиала
Карим Онисиво 22’
22’ Карим Онисиво
54’ Кингсли Коман
74’ Джамал Мусиала
Подопечные Юлиана Нагельсманна на классе обыграли Майнц (2:1), а для немецкого специалиста эта победа стала 100-й в Бундеслиге.
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Таким образом, Нагельсманн стал самым молодым наставником чемпионата Германии (34 года и 141 день), которому покорилось достижение в 100 побед, сообщает OptaFranz.
Напомним, Нагельсманн возглавил Баварию летом, ранее работал в РБ Лейпциг и Хоффенхайме.
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