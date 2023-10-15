"Я с нетерпением жду следующего эпизода. Я рад за команду, что есть положительные отзывы после товарищеского матча со США. Было важно, чтобы мы имели определенную эстетику в игре. Сегодня мы играли в хороший и страстный футбол. Для меня основой является то, что игрокам весело. Сборная – это не обычное явление, а страсть и азарт… Я хочу это видеть, и это было хорошо.

Яркий дебют Нагельсманна в видеообзоре матча США – Германия – 1:3

Было бы здорово, если бы сериал продолжился, а счастливый конец был бы еще лучше. Думаю, это нормально, когда ты участвуешь в турнире и хочешь его выиграть. Мы хотим выиграть домашний чемпионат Европы, но хорошим результатом будет не только победа. Если мы доберемся до полуфинала, четвертьфинала или чего-то еще и при этом покажем блестящий футбол, и вся страна будет гордиться нами – это тоже может быть успехом.

Пока это нелегко предусмотреть, но желание выиграть турнир – это нормально для каждой команды", – приводит слова Нагельсманна пресс-служба сборной Германии.

Нагельсманн уверенно дебютировал во главе сборной Германии – шедевр звезды Милана не спас США от поражения