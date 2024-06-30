"Это была нелегкая игра. Дания показала себя очень хорошо, и мы имели хороший отрезок в начале матча. Возможно, мы пытались действовать слишком агрессивно. Однако, как и в матче со Швейцарией, мы смогли преодолеть трудности благодаря поддержке болельщиков. Я горжусь командой, они начинают осознавать, насколько хороши на самом деле.

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Всегда есть куда расти. Я был очень доволен первыми 20 минутами, но мы должны убедиться, что мы не пытаемся форсировать события, оставаться терпеливыми и контролировать мяч. Если мы сможем продолжать делать то, что делали в первые 20 минут, то победить нас будет трудно", – цитирует Нагельсманна УЕФА.

Напомним, Германия победила Данию со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Евро-2024, вытеснив ее из турнира. Подопечные Нагельсманна продолжат выступления на турнире матчем в четвертьфинале против победителя пары Испания – Грузия.

Германия вышла в 1/4 финала Евро-2024 – Бундестим одолела Данию в матче с драматичным VAR и вайбом Донбасс Арены