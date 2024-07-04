Наставник сборной Германии запретил футболистам встречаться с женами и девушками до конца чемпионата Европы 2024, сообщает Bild.

Нагельсманн – о выходе сборной Германии в четвертьфинал Евро-2024: "Победить нас будет трудно"

Ранее жены и девушки игроков сборной Германии имели разрешение на посещение лагеря команды во время Евро-2024. Однако ситуация изменилась после того, как немецкая команда вышла в 1/4 финала турнира. Теперь, перед важным поединком с испанской сборной, Нагельсманн решил запретить любые встречи футболистов с близкими, чтобы они сосредоточились на подготовке к матчу.

Напомним, что Германия сыграет в четвертьфинале против Испании. Игра запланирована на 5 июля, начало матча в 19:00 по киевскому времени.

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