Нагатомо официально перешел в Галатасарай

Миланский Интер объявил о переходе Юто Нагатомо в турецкий Галатасарай. Защитник на протяжении последних полгода играл в Стамбуле на правах аренды.

Японский защитник продолжит карьеру в турецкой Суперлиге, сообщает пресс-служба Интера.

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Нагатомо стал игроком Галатасарая на постоянной основе. Ранее он выступал за "желто-красных" на правах аренды. В сезоне 2017/18 японец провел 15 матчей за стамбульцев, в которых успел сделать 3 ассиста. Финансовые детали перехода остаются неизвестными.

Юто Нагатомо выступал за миланский Интер с 2011 года и провел за "черно-синих" 213 матчей, в которых забил 13 мячей.