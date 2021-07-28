– Как вам новость о снятии Альянса и, как следствие, минус 3 очка для Металлиста.

– А я что знаю, при чем здесь я.

– Результат матча с Альянсом не учтен, поскольку команда не проведет 50% матчей. Получается, Металлист проведет на 1 матч больше, чем другие клубы. Это не проблема?

– Нормально. Это форс-мажор. Кто же знал, что Альянс будет сниматься после 1-го тура. А что делать? Будем играть, ничего страшного.

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– Что нужно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем? Возможно, надо обязать клубы в ходе аттестации предоставлять гарантии, что они доигрывают до конца сезона?

– Кроме гарантий, надо вообще запрещать заниматься футболом тем, кто так делает. Чтобы другим было неповадно. Это же сколько сейчас людей без работы останется. Надо к этому серьезно подходить, потому что сегодня хочу, а завтра не хочу ... А это футбольный клуб, Первая лига – серьезный чемпионат. Захотел – играю, хочу – снимаюсь. Надо, чтобы клубы не пропадали.

– А штрафы после снятия?

– А кого штрафовать, если они не будут заниматься футболом? – рассказал Красников в комментарии Тribuna.

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