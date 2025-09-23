"Надо уметь проигрывать": Лапорта "уколол" Реал – мадридцы бойкотировали церемонию "Золотого мяча"
Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал бойкот Реалом "Золотого мяча".
Реал второй год подряд бойкотировал церемонию награждения "Золотого мяча". Все началось год назад, когда “бланкос” не согласились с результатами голосования, по итогам которого приз достался Родри, а не Винисиусу Жуниору.
В этот раз за "Золотой мяч" боролись форвард ПСЖ Усман Дембеле и вингер Барселоны Ламин Ямаль.
"Пусть делают, что хотят. Мы заботимся о Барселоне. Из уважения к номинантам на приз и организаторам мы будем посещать церемонии.
Это то, как мы понимаем спорт. Можно выиграть, можно проиграть. Нужно уметь проигрывать. Нам везет, что мы много выигрываем и мало проигрываем, – заявил Лапорта в эфире Catalunya Radio.
