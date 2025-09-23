Реал второй год подряд бойкотировал церемонию награждения "Золотого мяча". Все началось год назад, когда “бланкос” не согласились с результатами голосования, по итогам которого приз достался Родри, а не Винисиусу Жуниору.

В этот раз за "Золотой мяч" боролись форвард ПСЖ Усман Дембеле и вингер Барселоны Ламин Ямаль.

"Пусть делают, что хотят. Мы заботимся о Барселоне. Из уважения к номинантам на приз и организаторам мы будем посещать церемонии.

Это то, как мы понимаем спорт. Можно выиграть, можно проиграть. Нужно уметь проигрывать. Нам везет, что мы много выигрываем и мало проигрываем, – заявил Лапорта в эфире Catalunya Radio.

