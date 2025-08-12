– Удивил ли вас чем-то Пафос в сегодняшней игре?

– Меня больше удивила наша игра.

– Какое звено в Динамо вы сейчас считаете самым слабым?

– Нам можно усиливать любое звено. Если мы говорим о команде, то нужно принимать во внимание то, что она состоит из игроков нашей академии и из украинских исполнителей. Чтобы играть на самом высоком уровне, надо очень существенно усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно.

– Какая ситуация с Денисом Поповым? Как он себя чувствует?

– Его беспокоит икроножная мышца, он почувствовал проблему и попросил замену. Он нам об этом сообщил, и мы уже были готовы к тому, что у него может возникнуть проблема, – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

