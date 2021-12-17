Украинский тренер Мирон Маркевич высказался по поводу перспектив защитника Динамо Виталия Миколенко на Туманном Альбионе. Он находится в шаге от переезда в Эвертон.

"Своей самоотдачей и желанием усовершенствоваться Виталий Миколенко заслужил такой вызов в карьере. Это настоящий вызов для 22-летнего парня, который своей качественной игрой на всех уровнях доказал, что он готов проверить свои возможности в сильнейшей лиге.

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Мне приходилось читать высказывания некоторых экспертов, что Николаю еще рано ехать в Англию. Я так не считаю. Наоборот. Виталию нужно срочно прощаться с УПЛ, где конкуренция невысока, а в АПЛ с ее страстями в каждом поединке у него будут шансы не только демонстрировать свои лучшие качества, но и быстро устранить недостатки.

В свое время, возглавляя Металлист, мы играли в еврокубках с Эвертоном, у нас была возможность убедиться, насколько популярен этот клуб в Ливерпуле, как требовательны болельщики. Я не сомневаюсь, что благодаря своему желанию сыграть "через не могу" Миколенко завоюет авторитет у местных фанатов и приложит максимум усилий, чтобы Эвертон покинул зону вылета. В целом переход динамовца в Эвертон послужит повышению имиджа украинского футбола на международной арене", – цитирует Маркевича Meta-ratings .

Трансфер левого защитника Динамо находится на завершающей стадии: Виталий Миколенко и "ириски" уже согласовали детали контракта, а киевляне заработают более 20 миллионов евро.

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