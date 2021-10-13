"В раздевалке все сидят расстроенные, результат негативный. Но мы все равно знали, что в Боснии будет лобовая игра. Еще финны с Боснией будут играть. Я ребят сразу поблагодарил и сказал, что впереди еще один матч.

Украина – Босния и Герцеговина – видео голов

Вы же видите – надо решать свои моменты, чтобы играть на таком уровне. Не забьеш ты, забьют тебе. Я уже поговорил с ребятами о пропущенном голе. Глубоко сели, Матвиенко и Соболь играли с большими зазорами. Все подсели еще в перерыве. Ярмоленко мне говорил, что тяжело. Эти замены ни были спланированными. У меня к ребятам нет никаких претензий. Я видел, что Шапаренко очень тяжело, но он молодец. Столько сыграл, с Финляндией хорошо выступил. Он же не железный. Вышли два опорных и, продвижения не было. Думал сделать 4-4-2, а потом решил, что ребята и так устали. Забарный, Кривцов... Не хотели во Львове проиграть. Мы еще в перерыве говорили, что надо выше встречать и не садиться. Вы видели, какая подача пошла. Сидорчук побежал во фланг. У меня еще был Харатин, но что сейчас говорить.

Шовковский вместе с Анненковым работают. Еще есть Авраам Кампомар, который раньше подходил и просил менять Шапаренко. Но у нас нет такого креативного игрока. Мы же совсем сядем с Сидорчуком и Степаненко. 62-я минута – это рано. Решение принимали коллективно. Почему не выпускал форвардов? Это мое решение. Я выпускал Довбика в Хельсинки, но тут решил так. Чисто мое решение, интуитивное. На этот раз понадеялся на Сикана.

Спасибо всем за поддержку, еще будем играть. Я впервые играл при такой поддержке, еще такого не видел. В городе, на тренировках люди подходили, чтобы поблагодарить. Извините, что не выиграли", – сказал Петраков в комментарии каналу "Футбол".

Украина упустила победу над Боснией и Герцеговиной – первая такая неудача во Львове оставляет на 2 месте отбора ЧМ-2022​​​​​​​