– Надо продолжать играть в Кривом Роге – я уверен, что это правильно. Все должны понимать, что в стране война. Мы должны выдержать, просто пройти этот путь.

Кривбасс – Левый Берег: киевляне предлагали другой вариант места проведения матча УПЛ – известна реакция хозяев

– Легионеры могут же..

– Они не просто могут, они иногда так и делают. Но те, кто приехал после начала войны, обязательствами контакта полностью защищаются клубом. Поэтому если он не захочет – есть контракт, ты его подписал, уже приехав сюда, знал, куда едешь. Поэтому извини, друг – работай.

– Сейчас и легионеры немного изменились. В Кривбассе, например – Вернидуб сам говорит – 8 или 9 африканцев у них, и все более-менее понимают, о чем идет речь. У вас бразильцы.

– У нас бразильцы и один камерунец, был черногорец тоже, уехал, грузин вообще боец. Нормально, у нас как бы с этим ... Вот когда началась война, у нас был армянин и из Эстонии 2 легионеры – они поехали, потому что было правило ФИФА тогда.

Ровно, конечно, не Кривой Рог в этом плане – и по прилетам, и вообще по ситуации, по тревогам. Мне кажется, у нас ни один матч не был именно во время игры остановлен. В перерыве, кажется, была остановка с Динамо один раз, и было до игры. Конечно она может быть, мы к этому готовы. Но надо играть, надо просто этот путь пройти. Нам надо всем становиться лучше.

Есть дискуссия относительно того, чтобы уменьшить УПЛ до 12 клубов – ну это вообще надо выбросить, как глупую просто идею. Эта идея вообще нам не подходит, – сказал Надеин в интервью YouTube-каналу Пряма Червона.

Стоит отметить, что домашние матчи Кривбасса с Шахтером и Левым Берегом были недоиграны и перенесены из-за длительной воздушной тревоги.

Шахтер расписал боевую ничью с Кривбассом и почти "короновал" Динамо – отставание от Ярмоленко и Ко достигло 10 очков