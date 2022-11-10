18-летний полузащитник появился на 72 минуте поединка 1/16 финала Кубка английской лиги в матче с Джиллингемом, играющим в четвертом по силе дивизионе страны. Дебют Егора за Брентфорд вышел со знаком минус, ведь команда уступила в серии пенальти.

Кубок лиги: Ярмолюк дебютировал по Брентфорду вылетом по пенальти от команды 4 дивизиона, провал партнеров Николенко

"Это был хороший момент для него. Я поздравил его в раздевалке. Мы всегда счастливы в таких моментах, это нужно праздновать. Он заслужил дебют и, думаю, сыграл замечательно", – цитирует наставника Томаса Франка сайт "пчел" .

Интересно, что Ярмолюк стал самым молодым украинским футболистом, сыгравшим в Англии. Дебюты Виталия Миколенко и Александра Зинченко прошли позже.

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