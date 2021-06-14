"Мне матч понравился. Это был футбол хорошего качества. Игроки одной и другой команды продемонстрировали высокий уровень.

Нидерланды – Украина – 3:2 – видео голов и обзор матча

Когда я работал в киевском Динамо, там уже был вратарь Бущан, Ярмоленко, Сидорчук, сейчас он капитан сборной. Играл еще Андрей Шевченко, который команду Украины тренирует. Надо поздравить его с хорошей работой. Они заслуживали хотя бы очко в матче с Нидерландами.

Надо понимать, что не так давно Украина выиграла молодежный чемпионат мира. И группа ребят из этой команды представляет киевское Динамо. Они имеют достойный вид. Есть будущее, видна работа на перспективу.

Трудно загадывать, что будет дальше в группе, где играет Украины. Это все же команда очень молодая. Думаю, они со второго места могут выйти.

Как на фоне Украины выглядит Россия? Сложно сравнивать. Я считаю, это совершенно разные сборные, разные игроки. Украина – очень перспективная, молодая команда. Так могу сказать. Игру сборной России я не комментирую", – цитирует Семина bookmaker-ratings.

В следующих матчах группового этапа Евро-2020 подопечные Шевченко сразятся со сборными Северной Македонии и Австрии.

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