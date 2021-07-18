Наставник женской команды "горняков" Роман Заев высказался после победы своих подопечных над Еднистю (16:0) в первом в своей истории товарищеском матче.

"Готовимся к сезону, а чтобы сделать это хорошо, нужно сыграться. Однако надо понимать, что девочки только собрались. Подыскивали таких соперников, с которыми можно показать те наработки, что пытаемся заложить на будущий чемпионат, при всем уважении к оппонентам.

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Значительный результат, возможно, вызывает удивление, но хочу отметить, что мы серьезно подходили к матчу. Функциональная готовность наших игроков была выше, что и определило исход. Может, и не думал, что закончим с таким двузначным числом, но рассчитывал, что будем доминировать и оправдаем ожидания. Команда доминировала, хоть и были шероховатости, особенно в завершающей стадии, но мы только в начале пути. Думаю, у нас есть время, чтобы подтянуть некоторые моменты.

Не буду кривить душой, девчонки, которые собраны в Шахтере, ранее проходили через мои тренерские руки. Они знают требования и наши максимальные задачи, потому с ними легко работать. Игроки все быстро схватывают и объединяют свои усилия", – цитирует Заева сайт "горняков".

К слову, дончане в этом сезоне дебютируют в Первой женской лиге Украины. В первом туре Шахтер сыграет против Багиры из Кропивницкого, базовая дата – 15 августа.

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