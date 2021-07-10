Легендарный экс-тренер сборной Бразилии Марио Загалло высказался насчет соотечественников, которые в финале Копа Америка-2021 будут поддерживать Аргентину.

"Я думаю, бразилец может поддерживать Аргентину, если эта команда играет против Чили. Но бразилец, который называет себя бразильцем, и болеет за Аргентину в матче против Бразилии? Такого нужно отправлять в психушку", – приводит слова Загалло Globo Esporte.

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Ранее Неймар обратился к таким болельщикам, подчеркнув, что бразильцы должны поддерживать именно свою национальную сборную и посоветовал "идти к черту" в обратном случае.

Финал Кубка Америки-2021 между Аргентиной и Бразилией состоится уже завтра, 11 июля, начало в 03:00 по киевскому времени.

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