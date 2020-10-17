"Будем играть дальше. Для молодых футболистов такие матчи – бесценный опыт. Надо настраиваться и на Германию, и на Швейцарию. Все может быть, это футбол. Хотя выполнение стратегической задачи, остаться в дивизионе А, сборная Украины, думаю, выполнит.

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Если в ноябре все будут здоровы – мы будем сильнее. Важно, что появилась замена нашим ведущим исполнителям и в обороне, и в полузащите. Ситуация позволила нам увидеть на таком уровне Бущана, Забарного, Зубкова. В матче с испанцами в середине поля неплохо выглядел Шапаренко.

Хочу пожелать Цыганкову, чтобы после всех своих травм он скорее набрал форму. Потенциал у Виктора очень большой. Такой мяч, забитый полузащитником в ворота испанцев, простой футболист не забьет. В общем, я с оптимизмом жду два последних поединка сборной Украины в групповом раунде Лиги наций", – сказал Маркевич в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, Украина после 4-х туров занимает в турнирной таблице группы А4 Лиги наций третье место, набрав одинаковое количество очков с немцами. Лидирует в квартете Испания, замыкают четверку швейцарцы.

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