Нападающий сборной Украины Роман Яремчук уже знает, что надо делать, чтобы добиться успеха на международном турнире.

"У нас сейчас действительно очень сильная команда, но не хочется разбрасываться большими словами перед таким турниром как Евро-2024, ведь сюда приезжают лучшие команды Европы.

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Нам надо сфокусироваться на турнире, меньше говорить, ведь последнее Евро было для нас уроком. Первый матч – самый важный, если хорошо себя показать – можно получить уверенность в себе и двигаться дальше. Сейчас сборная Украины укомплектована полностью – физически, эмоционально, тактически", – поделился Яремчук на YouTube-канале Трендец.

Добавим, что сборная Украины попала в группу E на Евро-2024. Первым соперником "сине-желтых" станет Румыния (17 июня, начало в 16:00), после чего Украина сыграет со Словакией (21 июня, начало в 16:00) и Бельгией (26 июня, начало в 19:00).

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