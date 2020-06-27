"Надо ехать в длительное турне": голкипер Карпат обеспокоен отсутствием времени на подготовку к матчам УПЛ

Вратарь Карпат Олег Кудрик высказался относительно насыщенной концовки чемпионата Украины для "зелено-белых".

"Уверен, что нас ожидает хорошая встреча со Львовом, ведь дерби – это всегда напряжение. Будет много борьбы и эмоций. Мы усиленно готовимся к матчу, в конце концов, на поле все будет видно.

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Поможет ли нам то, что встречу против Олимпика перенесли? Матч покажет, но, думаю, не лишним было бы получить больше времени на подготовку. Однако есть и другая сторона медали. Понятно, что нам будет крайне трудно провести девять туров за почти три недели. Однако другого выхода нет, поэтому надо ехать в длительное турне и играть.

Конечно, с болельщиками выступать всегда приятнее. Тем более, что у нас непревзойденные фанаты, которые нас всегда поддерживают, нам будет очень их не хватать", – сказал Кудрик в комментарии официальному сайту Карпат.

Напомним, после выхода из карантина "зелено-белые" не провели пока ни одного матча из-за вспышки коронавируса в лагере львовского клуба. Первый поединок после долгой паузы состоится уже сегодня, 27 июня, против Львова. "Городское" дерби начнется в 17:00 на нейтральном стадионе, в Луцке.

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