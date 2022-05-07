"Всегда рады вернуться в сборную. Знаем, что предстоит очень важная задача, начинаем готовиться к этому. Порой уже думаем об этих матчах отбора. Сейчас еще будут контрольные игры и мы будем в них пытаться сделать то, что планируем на Шотландию.

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Полагаю, что мы в хорошей физической форме. Но надо много работать на сборах, потому что Шотландия за игру пробегает очень много километров. Будет силовой футбол.

У меня вся родня в Киеве, каждый день общаемся. Первый вопрос всегда: "Тихо ли у вас?" Хочу, чтобы эта война поскорее закончилась. Всегда пытаешься об этом думать, но на тренировках нужно сосредотачиваться и думать об 1 июня", – резюмировал Сирота в комментарии УАФ .