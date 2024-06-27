"Нет эмоций, лишь разочарование может быть. Неприятно с четырьмя очками не выходить дальше. Нечего сказать, надо было все решать в первых двух матчах и не думать, что это третий.

"Сейчас поздно уже что-то выяснять": Яремчук высказался после вылета Украины с Евро-2024

Хочу поблагодарить очень сильных людей, которые прежде всего защищают нашу страну, поддерживают ее. Мы все работаем на одну важную победу, которая будет скоро.

Думаю, что отсутствие моментов у Бельгии – заслуга всей команды. Видел самоотдачу, которая нужна на этом уровне, но этого мало. Надо быть острее в атаке.

Именно я не следил за матчем Словакия – Румыния (1:1), лишь после свистка услышал результат. Сомневался ли, что там будет ничья? Да, это футбол, такое может произойти, но я не знал результат", – цитирует Забарного Суспільне Спорт.

Напомним, сыграв вничью с Бельгией (0:0), команда Сергея Реброва заняла четвертое место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2024.

Украина вылетела из Евро-2024 после равной битвы против Бельгии – интересные идеи, большое желание, историческая неудача