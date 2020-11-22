Тренер СК Днепр-1 Андрей Ханас рассказал, почему команда проиграла в принципиальном матче с Минаем (2:3).

"Отдали много эмоций в двух таймах, но те эмоции, которые были во втором тайме, надо было направить на футбольное поле, а не на судей, критику, болельщиков или другие факторы.

Голевая феерия с тремя пенальти в видеообзоре матча Минай – СК Днепр-1 – 3:2

Но главное, что счет на табло не в нашу пользу. В первом тайме была хорошая игра: открыли счет и имели возможность забить второй гол. Если бы это произошло, соперник играл бы совсем по-другому, чего мы и ожидали.

Коммуникация с Йовичевичем? Мы постоянно держали связь с главным тренером. Проводили видеоконференции, теорию, постоянно коммуницировали", – цитирует Ханаса официальный сайт СК Днепр-1.

Заметим, Игор Йовичевич пропускал поединок из-за коронавируса. Его подопечные опустились на 11 место из-за поражения от Миная, закарпатцы идут десятыми.

Минай удержал победу над СК Днепр-1 в матче с пятью голами, тремя пенальти и удалением