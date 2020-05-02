"Надо было думать головой": Селезнев сожалеет о переходе в российский клуб

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев признал, что решение присоединиться к Кубани в 2016 году было ошибочным.

"Это был мой выбор. Или я должен перед кем-то отчитываться, куда мне идти? Я сам делаю выбор и сам за него отвечаю.

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Я не знаю, как тогда это восприняли игроки Днепра – Зозуля, Федецкий, Лаштувка. У них спросите. Мне и слова никто не говорил. Давайте не будем о Кубани, это одна из самых большых моих ошибок в жизни. Надо было думать головой", – цитирует Селезнева Tribuna.

Напомним, украинский форвард присоединился к Кубани зимой 2016-го, однако через полгода покинул российский клуб из-за невыплаты зарплаты.

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