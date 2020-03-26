"Надо были быстрые и высокие": Андриевский вспомнил, как его выгнали из Динамо

Полузащитник Динамо Александр Андриевский признался, что в свое время был отчислен из академии "бело-синих".

"Поехал в Металлист из академии Атлет. Туда попал, потому что из Динамо выгнали. Надо были быстрые и высокие. Я не подходил под эти параметры. На районе есть команда Атлет, она играла в ДЮФЛ – мне 14 лет было. Был там полтора года. пока не заметил один селекционер и не посоветовал Сергею Ковальцу, он был помощником Маркевича. Я поехал на просмотр и меня взяли.

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Почему иногда отчисляют из академии, а затем возвращают? Это лучше спросить у тренеров. У меня есть свое мнение, но не могу его сказать. Не было ли обиды на Динамо? Да нет. А тренеров, которые работали со мной, уже нет. Их убрали. Сейчас много молодых и хороших тренеров. Да и какие обиды – с детства мечтал играть за Динамо.

Это народная команда. Для меня так всегда будет – есть Динамо и есть все остальные команды в Украине", - цитирует Андриевского Tribuna.

Заметим, 25-летний Андриевский в текущем сезоне сыграл за Динамо всего 80 минут во всех турнирах. Контракт хавбека рассчитан до лета 2023 года.

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