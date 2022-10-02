5 тур украинского чемпионата свел между собой Черноморец и Александрию. Матч между этими командами начнется в 15:00 2 октября, и каждый коллектив нуждается в победе для дальнейшей перспективы в первенстве.

Форма команд

Для одесситов сезон 2022/23 начался не слишком удачно. В 4 стартовых турах команда Романа Григорчука смогла завоевать всего 2 очка. Вся футбольная Украина ожидала от "моряков" большего, поэтому им стоит приходить в себя и начинать побеждать.

Ни в коем случае нельзя сказать, что у Черноморца нет игры. Сплав опыта и молодежи довольно хорошо проявляет себя, а противостояние на равных с Шахтером заслуживает похвалы. Пока злейшим врагом этого коллектива является реализация, поэтому фанатам "моряков" остается надеяться, что во время паузы из-за матчей сборных над этой проблемой удалось поработать.

По прогнозу Parimatch Ukraine, шансов на победу больше у Александрии: ее триумф оценивается коэффициентом 2,18. Победа хозяев умножит сумму риска на 3,15, а ничья увеличит сумму ставки умножением на 3,65.

Александрия после классного старта из двух побед проиграла Металлисту, а затем расписала нулевую мировую с Ворсклой. Команда Юрия Гуры хорошо сбалансирована, умеет диктовать свои условия и выжимать максимум из любых ситуаций. Без сомнения, Александрия сделает все возможное, чтобы вернуться в победную клею, так что зрители этого противостояния будут иметь возможность наблюдать очень ожесточенное футбольное сражение. Черноморцу должна прорвать результативность, а Александрия должна доказать, что заслуживает не только "серой зоны" внутри таблицы.

История очных встреч

Пока что статистика на стороне гостей. В последних 5 поединках Александрия трижды одерживала победу, один матч завершился вничью, а одесситы могут похвастаться только уверенной победой в Кубке Украины.

Последний матч между командами завершился со счетом 2:2, все 4 гола были забиты после экватора второго тайма. Оба коллектива очень заряжены и не расслабляются ни на минуту, поэтому, возможно, мы снова станем свидетелями голевой феерии.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированных нет в составе ни одной из команд. Александрия недавно попрощалась с Сергеем Гринем, а состав команды пополнил Кирилл Ковалец, много лет выступавший в футболке горожан.





Роман Григорчук в попытке решить вопрос с реализацией подписал нападающего сборной Конго Кевина Кубембу, который может похвастаться ростом 1,93 и началом карьеры в клубах чемпионата Франции. У Григорчука и Гуры есть все возможности выставить сильнейший состав и доказать свое преимущество над соперником в честной борьбе на футбольном поле.

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Трансляция, арбитры и прогноз на игру

Матч 5 тура УПЛ Черноморец – Александрия можно будет посмотреть на Setanta Sports. Судить поединок в поле будет Роман Блавацкий, на линиях ему будут ассистировать Владимир Думенко и Тарас Клименко, а роль четвертого судьи выпала Анатолию Абдуле.

Черноморец забьет свой гол, но Александрия сможет вывезти из Одессы как минимум одно очко. Наш прогноз на матч – ничья 1:1.