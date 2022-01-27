"В Германии у меня был такой случай. Я играл в команде Айнгайт, там не было администраторов, так что мы занимались организацией сами. Например, ты должен иметь свой мяч, накачивать его и брать с собой на тренировки.

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Однажды я его не подкачал, а за это прописан штраф – 50 евро. Поляк ушел и сказал тренеру, что у меня мяч не подкачан, и меня оштрафовали. Я решил на это не закрывать глаза и побил его в душе, довольно жестко. Подошел к нему и спросил, почему он такой гнилой и сдал меня тренеру. Дело не в деньгах, просто мне не понравился сам его жест. Он сказал, чтобы я ему ничего не говорил.

Возможно, он был сильнее меня, но он мылся. Там было скользко, он намылен, мы полностью голые. Словом, я пошел, надел кеды, сделал ему подножку, а когда он упал, я его там "забуцал". Жестоко избил, у него было сотрясение мозга, "фонарь", – сказал Кополовец в интервью FanDay.

Напомним, Михаил присоединился к Айнгайту зимой 2015 года, а летом 2016-го покинул Германию.

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