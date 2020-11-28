Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич считает, что если бы матч со Швейцарией состоялся, то "сине-желтые" одержали бы положительный результат.

"Можно было бы найти время, чтобы провести этот матч. Ничего страшного не произошло. Наша сборная не заслужила такой вердикт (техническое поражение 0:3 – прим. Футбол 24). Швейцарцы поймали свой момент, чтобы не играть. Не думаю, что мы бы проиграли в Швейцарии.

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Хочется надеяться, что все-таки есть шанс провести эту встречу. Учитывая то, что суд в Лозанне... Посмотрим, возможно, там люди более адекватные", – сказал Маркевич в комментарии Футбол News.

Напомним, Украине 25 ноября присудили техническое поражение за матч со швейцарцами, которае оставит подопечных Шевченко без места в высшем дивизионе Лиги наций. УАФ сразу заявила, что будет подавать апелляцию на решение УЕФА.

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