"Помню, проснулся в 3 утра. Увидел сообщение, что война началась, ракеты уже прилетели. Был огромный страх. Я не понимал, как действовать, как и большинство в Украине, и, возможно, те, кто за границей. Я не знал, как помочь своим родителям и друзьям.

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Последние четыре месяца были большие проблемы с электричеством. Многие люди не имели света и отопления. Трудно представить, как жилось людям. Я не знаю, когда это закончится, но надеюсь, что как можно скорее. Очень трудно отдавать себе отчет, что это все еще продолжается.

Матч с Англией будет через месяц после годовщины войны. Я надеюсь, что мы сыграем хорошо, и наши люди, наши солдаты будут смотреть на нас. Мы дадим им определенную уверенность, что мы можем все сделать вместе и можем победить любого соперника", – цитирует Миколенко Sky Sports .

Напомним, противостояние Англии и Украины в отборе на Евро-2024 состоится уже 26 марта, "сине-желтые" будут играть в гостях.