"Есть один игрок, за которым, я надеюсь, Тоттенхэм следит. Это Мудрик из Шахтера. Я видел, как он забил Селтику, и яркие моменты победы над РБ Лейпциг. Это абсолютно феноменально.

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Слышал, что его тесно связывают с Арсеналом. Я просто надеюсь, что скауты "шпор" знают об этом парне. Он выглядит настоящей находкой, и сейчас он делает это на самом высоком уровне – в Лиге чемпионов. Он смотрится фантастически.

Его связывали с Арсеналом, но если Тоттенхэм включится в борьбу, надеюсь они получат этого игрока. Он точно тот, за кем следует следить", – написал Венгем в своей колонке на Football Insider.

Напомним, в двух матчах Лиги чемпионов Мудрик забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Среди претендентов на украинца называют Реал, Милан, Ньюкасл, Арсенал, Эвертон, Ниццу, Байер и др. Шахтер летом отказал всем желающим приобрести украинца, рассчитывая получить за своего воспитанника не менее 50 млн евро. После матча с Селтиком известный инсайдер Фабрицио Романо намекнул, что стоимость украинца выросла минимум вдвое.

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