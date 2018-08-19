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"Надеюсь, штраф будет максимальный": Уткин отреагировал на поступок Федорива, который отвернулся от флага России

13:05 276 Читати українською
"Надеюсь, штраф будет максимальный": Уткин отреагировал на поступок Федорива, который отвернулся от флага России
Виталий Федорив отвернулся от флага России / соцсети

Російський коментатор Василь Уткін різко відреагував на вчинок українського захисника Нижнього Новгорода Віталія Федоріва, який відвернувся від прапору під час гімну Росії.

"Раз приехал работать по контракту – уважай регламент. Мог не приезжать, или приехать просто так. А теперь штраф, надеюсь, по максимуму", – написал Уткин в своем Твиттере.

Экс-защитник Динамо Федорив демонстративно отвернулся от флага России во время гимна перед матчем

Напомним, защитник Нижнего Новгорода Виталий Федорив во время исполнения гимна Российской Федерации отвернулся от флага. Нижний Новгород в рамках 7 тура ФНЛ обыграл на выезде Сочи со счетом 1:0.

Ранее Василию Уткину не понравился поступок Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России сняли видео, на котором воскликнули "Слава Украине!"

Теги
Виталий Федорив Виталий Федорив Россия Василь Уткін
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