"Надеюсь, штраф будет максимальный": Уткин отреагировал на поступок Федорива, который отвернулся от флага России

Російський коментатор Василь Уткін різко відреагував на вчинок українського захисника Нижнього Новгорода Віталія Федоріва, який відвернувся від прапору під час гімну Росії.

"Раз приехал работать по контракту – уважай регламент. Мог не приезжать, или приехать просто так. А теперь штраф, надеюсь, по максимуму", – написал Уткин в своем Твиттере.

Экс-защитник Динамо Федорив демонстративно отвернулся от флага России во время гимна перед матчем

Напомним, защитник Нижнего Новгорода Виталий Федорив во время исполнения гимна Российской Федерации отвернулся от флага. Нижний Новгород в рамках 7 тура ФНЛ обыграл на выезде Сочи со счетом 1:0.

Ранее Василию Уткину не понравился поступок Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России сняли видео, на котором воскликнули "Слава Украине!"