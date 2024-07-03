"Надеюсь, это будет последний матч Крооса. Это четвертьфинал против великой команды. Надеюсь, мы проведем Тони на пенсию в пятницу.

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Кроос был моим другом. Я много говорил с ним, и он дал мне много советов. Он имеет фундаментальное значение для Германии и был важным для Реала. Мы должны быть осторожными с ним в пятницу", – цитирует Хоселу AS.

Напомним, что Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024. Матч против сборной Испании может стать последним для немецкого полузащитника.

Кросс и Хоселу вместе выступали в составе мадридского Реала.

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