"Для меня этот вызов был неожиданным, хотя я очень долго ждал этого момента. Это мечта детства и я рад, что она сбылась. Я почти всех футболистов здесь знаю, со всеми играл в чемпионате Украины. Играл с ребятами и в Днепре-1, и в Шахтере.

В Бордо я делал все, что от меня зависело, в очень тяжелое для команды время. Я выжал из себя максимум, а судят пусть тренеры и пресса. Теперь будем конкурировать с футболистами в сборной. Футбол – это такой вид спорта, где два парня на одной позиции не могут играть. Это хорошо, ведь за счет конкуренции ты становишься сильнее.

Петраков официально вызвал в сборную Украины еще одного игрока – бюрократия чуть не сорвала дебют

Игра против Шотландии мне очень понравилась. Полностью переиграли соперника, они не имели никакого шанса, только в конце. 100-процентная победа Украины. Уэльс – очень хороший соперник. Эта команда сильна в личном плане за счет отдельных игроков. Будут проблемы, но попробуем их разобрать на теории и нейтрализовать.

Надеюсь, попаду в заявку на первый же матч, но решать это тренеру. Хочется как можно скорее выйти с командой на тренировку, я долго ждал этого", – признался Игнатенко в комментарии пресс-службе УАФ.

"Я б менше говорив і лише тихо радів": Роман Григорчук – про унікальний момент збірної України і фактор Гарета Бейла