"Надеюсь, они – воины, а не каталы": Вацко – об аномальных удалениях Львова в последних матчах

Известный украинский комментатор Виктор Вацко выразил интересное предположение после матча 1/8 финала Кубка Украины Минай – Львов (2:0).

Львов неожиданно уступил Минаю и вылетел из розыгрыша Кубка Украины. Стоит отметить, что команда Владимира Мазяра доигрывала поединок в меньшинстве, на 49-й минуте удалили Руслана Зубкова.

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"Последние 4 игры ФК Львов – 4 красные карточки! В каждом матче удаление игрока ФК Львов!!! Надеюсь, что воины, а не каталы", – написал в twitter Вацко.

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Львов находится последней строчке, имея в активе лишь 8 очков.

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