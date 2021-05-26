"Уверен, что у Руслана после такого замечательного сезона будет много предложений. Он провел яркий сезон, стал лучшим ассистентом Серии А, забивал голы, плюс его видение поля и влияние на игру Аталанты – он будет очень востребован топ-клубами.

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Если он соберется переходить, главное, чтобы он сделал правильный выбор. Не все решают деньги, как бы это смешно не звучало.

Думаю, для Руслана должно быть важно, какой коллектив, какая обстановка и каким будет спортивное развитие в новом клубе. Это должны быть главные аспекты. Надеюсь, он выберет правильный чемпионат. Если останется в Италии, чтобы выбрал хорошую команду. Иногда можно поступиться финансовыми составляющими. Выбор за ним, но не всегда стоит гнаться за монетой", – сказал Левченко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, по итогам сезона Руслан стал лучшим ассистентом Серии А и попал в символическую команду чемпионата Италии – в 36 поединках за Аталанту украинец забил 8 голов и отдал 12 результативных передач.

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