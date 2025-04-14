Щенсны пришёл на пресс-конференцию, и услышал от журналиста: "Первый вопрос – о тер Штегене". Щенсны не сдержался и пошутил: "Ещё не разминались, сразу о тер Штегене.

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В этом сезоне я здесь, чтобы заменить Марка. Если он вернется в форму и тренер решит, что он снова может играть в стартовом составе, отлично. Я хочу создать конкуренцию. И я надеюсь, что если все будет наоборот, Марк поймет", – цитирует польского вратаря Mundo Deportivo.

Напомним, что Барселона была вынуждена подписать Щенсны на правах свободного агента после того, как тер Штеген порвал "кресты". Что интересно, Войцех повременил с выходом на пенсию – он вернулся в большой футбол, хотя уже успел объявить о завершении карьеры.