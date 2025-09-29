На 73-й минуте при счете 1:2 Конте сделал замену Элифа Элмаса на Кевина де Брюйне. Бельгийцу это решение явно не понравилось: покидая поле, он высказал тренеру претензии.

"Я пытался ввести свежие силы, поскольку Милан "закрылся", и нам нужно было что-то менять. Думаю, на тот момент это были правильные изменения.

Я надеюсь, что он был раздражен результатом, потому что если его раздражало что-то другое, то он имеет дело не с тем человеком", – жестко отреагировал Конте.

Милан обыграл Наполи со счетом 2:1. После пяти туров обе команды вместе с Ромой лидируют в турнирной таблице Серии А.

