Салах положил конец месяцам неопределенности, подписав новый двухлетний контракт с "красными", и все указывает на то, что капитан Ливерпуля ван Дейк последует его примеру. "Я рад, что нам удалось сделать это до конца сезона. Надеюсь, Вирджил будет следующим! Я просто говорю "надеюсь". Послушайте, он может делать то, что хочет, но я бы хотел снова увидеть его здесь в следующем году. Но, конечно, он может делать все, что хочет", – цитирует Салаха Sky Sports.

Ван Дейк вслед за Салахом продлил соглашение с Ливерпулем – долгожданный контракт для капитана на 2 года

Нидерландский защитник отреагировал: "Все знают, что я люблю этот клуб. Посмотрим, что будет на следующей неделе".

Матч с Вест Хэмом стал для ван Дейка сотым в статусе капитана Ливерпуля. Он принёс своей команде победу ударом головой на 89-й минуте (2:1).

Ливерпуль продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ.

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