"Я его поздравил с днем ​​рождения, он меня поздравил с днем ​​рождения. Это жизнь... Давайте это не выделять. Мы общаемся, все хорошо. Я считаю, что сейчас важно – это наше будущее. И все шаги, которые мы делаем – ради будущего украинского футбола.

Джеко: Для меня было большой неожиданностью, что Шевченко больше не является тренером сборной Украины

Надеюсь, что через некоторое время Шевченко поработает в разных системах футбола, и мы обязательно увидим его тренером национальной сборной. Это очень яркая фигура в мировом и европейском футболе, и будет очень полезно, чтобы он получил дополнительный опыт в других клубах или сборных, и вернулся еще более опытным, чтобы Украина дошла не до четвертьфинала, а уже до финала и там боролась за победу на чемпионате мира или Европы", – сказал Павелко в эфире Профутбол Digital.

Напомним, что Андрей Шевченко прекратил работу со сборной Украины после Евро-2020. У него и его тренерского штаба истекли сроки действия контрактов, а договориться с УАФ о новых не удалось. После этого обе стороны публично обвинили друг друга в случившемся. Павелко и Шевченко приписывали личный конфликт.

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