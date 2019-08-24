"Надеюсь, Неймар останется", – Верратти прокомментировал ситуацию с бразильцем

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти выразил надежду, что Неймар не перейдет в Реал или Барселону и останется в команде.

"Я надеюсь, что он останется, потому что игроков такого уровня всего три или четыре в мире.

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Он похож на таких футболистов, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, которые способны перевернуть ход матча. Вот почему я хочу, чтобы он остался", – цитирует Верратти L`Equipe.

Сейчас Реал и Барселона ведут активную борьбу за бразильскую звезду ПСЖ. В Мадриде считают, что у Барселоны не хватит средств на футболиста. На Камп Ноу также уверены, что Неймар переедет именно на Сантьяго Бернабеу.

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