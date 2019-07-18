"Надеюсь, не только Динамо сможет навязать Шахтеру борьбу за чемпионство", – Демьяненко

Легенда киевского гранда Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от нового сезона УПЛ.

"Будем надеяться, что новый чемпионат будет более конкурентоспособен, чем предыдущий. Хочется, чтобы было больше интриги как в нижней части турнирной таблицы, так и в верхней. Посмотрим, надеюсь, Динамо будет в состоянии навязать Шахтеру ожесточенную борьбу за чемпионство.

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Регламент? По-другому, в эти годы, наверное, проводить чемпионат не получалось. Некоторые клубы оказались в финансовой яме и не смогли оставаться в УПЛ, поэтому наш чемпионат сократился до 12 команд. Считаю положительным решением тот факт, что в следующем сезоне будет 14 команд, а затем 16. Хочется, чтобы у наших клубов появилось больше стабильности.

Кто может стать открытием пока не знаю, посмотрим. Думаю, что после первых 2-3 туров чемпионата мы увидим, кто на что способен в чемпионской гонке, и кто окажется аутсайдером. Хочется, чтобы в новом чемпионате Шахтеру и Динамо постарались бросить вызов и другие наши команды из верхней части турнирной таблицы", – рассказал Демьяненко в комментарии Команда№1.

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