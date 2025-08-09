Летом Жорже Жезуш заменил Стефано Пиоли во главе Аль-Насра. Роналду хочет впервые выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Ранее Криштиану постоянно проигрывал гонку – Аль-Хилялю и Аль-Иттихаду.

Роналду боится 5G – экс-партнер по сборной Португалии рассказал о паранойе звезды

"Жорже Жезуш привносит в команду другую энергию, другую концепцию. Нам нужно действовать постепенно, команда отлично тренировалась. Именно на это я и надеюсь в этом сезоне – на стабильность и завоевание титулов", – цитирует Роналду A Bola.

В прошлом сезоне Аль-Наср занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что назначение Жезуша – личный выбор Роналду.

Роналду оформил хет-трик в товарищеском матче – Аль-Наср пострадал из-за его альтруизма