"Мы играем на выезде. Такие матчи всегда отличаются от домашних. Я считаю, что Албания является достаточно мощной командой, последний матч это доказал. У соперника хорошее нападение и линия обороны, чувствуется хорошая дисциплина в защите. У нас также есть квалифицированные футболисты, которые могут решить судьбу матча, поэтому будем фокусироваться на победе. Надеюсь, что реализуем свои моменты.

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Удалось ли восстановиться после тяжелого поля в Грузии? Поле для всех было одинаковым. Не вижу никаких проблем. Мы профессиональные футболисты и должны как можно быстрее восстанавливаться.

Плохая реализация моментов в матче с Грузией? Иногда случаются такие матчи, когда мы создаем хорошие моменты, но не реализуем их. Это не значит, что у нас плохие атакующие футболисты. Уверен, что наша команда имеет большой потенциал.

Чувствуем ли давление перед игрой с Албанией? Конечно, но это часть футбола. Давление есть в каждом матче за три очка. Но многие из наших футболистов играют в топ-чемпионатах, поэтому я не думаю, что у нас будет с этим какие-то проблемы", – цитирует Яремчука YouTube-канал УАФ.

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