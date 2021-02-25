"До стартового свистка шансы всегда 50 на 50. Не стоит сильно преувеличивать значение гостевого гола бельгийцев в первом поединке. Несмотря на то, что в Киеве была зафиксирована результативная ничья, динамовцы были ближе к победе и, на мой взгляд, в Брюгге они могут добиться нужного результата.

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Относительно ошибок динамовцев в последних играх... Сейчас в составе "бело-синих" много молодежи и ей не хватает стабильности. Это действительно проблема. В Динамо решили сделать ставку на своих воспитанников – им просто нужно больше времени, чтобы претендовать на ведущие роли.

Поможет ли Динамо отсутствие у Брюгге нескольких важных исполнителей из-за вспышки коронавируса? Вряд ли. Во-первых, у Брюгге есть кому их заменить, во-вторых, бельгийцы уже доказали в Киеве, что даже выступая не в оптимальном составе демонстрируют добротный футбол.

Для динамовской молодежи очень важно сыграть как можно больше матчей в Лиге Европы. Это очень помогает прогрессировать. Поэтому проблем с мотивацией не должно возникнуть. Также надеюсь, что Мирча Луческу сможет удивить бельгийцев домашними заготовками. Хочется верить, что динамовцы не подведут", – сказал Кардаш в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы киевляне на своем поле расписали боевую ничью с бельгийцами 1:1. Ответный матч состоится сегодня, 25 февраля, в 22:00.

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