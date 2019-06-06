"Надеюсь на большую поддержку болельщиков", – Цыганков о матче Украина с Сербией

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка отбора на Евро-2020 против национальной команды Сербии.

"Я со сборной Украины играл во Львове лишь раз, и то при пустых трибунах (против Словакии в Лиге наций – прим. "Футбол 24").

Украина – Сербия: предматчевая пресс-конференция Младена Крстаича

Надеюсь, завтра придет много болельщиков, а мы одержим победу", – рассказал Цыганков на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок Украина – Сербия пройдет 7 июня на Арене Львов. Начало матча – в 21:45. После 2-х туров "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 4 очка. У Сербии 1 пункт, правда, балканцы сыграли только один поединок.

Украина – Сербия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко