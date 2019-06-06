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"Надеюсь на большую поддержку болельщиков", – Цыганков о матче Украина с Сербией

19:30 46 Читати українською
"Надеюсь на большую поддержку болельщиков", – Цыганков о матче Украина с Сербией
Виктор Цыганков / УАФ

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка отбора на Евро-2020 против национальной команды Сербии.

 

"Я со сборной Украины играл во Львове лишь раз, и то при пустых трибунах (против Словакии в Лиге наций – прим. "Футбол 24").

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Надеюсь, завтра придет много болельщиков, а мы одержим победу", – рассказал Цыганков на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок Украина – Сербия пройдет 7 июня на Арене Львов. Начало матча – в 21:45. После 2-х туров "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 4 очка. У Сербии 1 пункт, правда, балканцы сыграли только один поединок.

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Источник: Футбол 24
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Евро-2020 Украина - Сербия Украина Украина Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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