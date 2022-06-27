"Главная цель моего возвращения с командой в Киев – показать, что жизнь может продолжаться даже в этих условиях. Я шел по городу, и люди останавливали меня, чтобы поблагодарить за то, что я вернулся в Киев, чтобы начать подготовку. Оставшиеся там чувствуют себя брошенными.

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В начале труднее всего было обеспечить безопасность игроков. Чувство, которое мы испытываем больше всего, это страх – для каждого. Надо было избавиться от этого страха. Единственным решением было продолжать играть в футбол.

По-моему, очень важно провести следующий чемпионат в Украине, даже если нам придется сделать это в менее безопасных регионах. Мы должны показать всем, что жизнь должна продолжаться. Мы не можем остановиться. Надеюсь, что после нашего последнего благотворительного матча мы сможем вернуться в Киев. Надеемся на это каждый день", – сказал Луческу в интервью Blick.

Напомним, Динамо приступило к подготовке к новому сезону серией благотворительных поединков в Швейцарии. Накануне киевляне расписали боевую ничью с Ивердон-Спорт. Следующим соперником "бело-синих" будет Лозанна Спорт.

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