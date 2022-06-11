"На самом деле, он всегда со мной советуется. Я ему доверяю, говорю: "Я приму любые твои решения. Если решишь заканчивать, я поддержу. Если будешь ездить, то продолжу ворчать, переживать, но мешать не буду".

Пятов анонсировал прощание со сборной Украины – ветеран завершает международную карьеру

У меня второй день глаза на мокром месте. Как бы я там ни возмущалась, что его нет дома, как бы ни хотела, чтобы он приехал – сейчас на душе грусть. Сборная является даже не большой частью нашей жизни, а всей нашей жизнью с Андреем. Надеюсь, это не прощание навсегда. Возможно, когда-нибудь он будет каким-то образом присутствовать в жизни этой команды", – поделилась Пятова в эфире "Головна команда".

Напомним, что Андрей заявил, что поединок против Армении станет последним для него сборной Украины. Поединок Лиги наций начался в 16:00.

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