"Это был не лучший матч для нас, потому что мы проиграли в концовке, и это нас расстраивает. Однако в первом тайме я доволен игрой ребят. Нам не хватило опыта и мастерства, и Фиорентина победила благодаря заменам.

Мощная пушка Андриевского в видеообзоре матча Фиорентина – Полесье – 3:2

Жаль, потому что мы не чувствовали себя обреченными и не заслужили поражения 0:3 в первом матче. Сегодня мы могли бы добиться лучшего результата. Я благодарен за этот опыт. Мы знаем силу соперника, и я хочу еще раз выразить свое уважение Пиоли. Он преподал мне отличный урок в этих двух матчах. Желаю Фиорентине удачи и надеюсь, что она выиграет Лигу конференций.

Насколько сложно играть в разгар войны? Очень сложно играть в чемпионате Украины под вой сирен и пролетающие над головой ракеты,: минувшей ночью Россия бомбила Киев, в результате чего погибло 18 человек (к сожалению, количество погибших увеличилось до 21, – прим.), включая детей. Мы пытаемся дать отпор врагу, и нам невероятно больно видеть, как гибнут мирные жители. Мы хотим мира, мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина", – цитирует Ротаня TMW.

Фиорентина на последних минутах спаслась от позора с Полесьем – Ротаню и Ко для чуда не хватило совсем чуть-чуть