Президент Украинской хоккейной лиги Дмитрий Христич рассказал о своей любви к гольфу. Этот вид спорта случайно свел его с Андреем Шевченко.

"В Украине я давно в гольф не играл. Мои родители живут в Соединенных Штатах, поэтому там нахожу время, чтобы иногда сыграть.

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Андрей Шевченко? В Турции случайно пересеклись с ним. Я не могу сказать, что являюсь близким другом Андрея Николаевича. Пожалуй, больше нас связывает лишь тот факт, что в известном харьковском гольф-клубе наши шкафчики расположены рядом. У меня №8, у Андрея – №7. Кто знает, может, когда-нибудь еще пересекемся и сыграем в гольф.

Гольф – это Америка. Летом во время тренинг-кемпа обычно вся команда участвует в турнире по гольфу. Мне было 21 или 22 года, я приехал туда с Петером Бондрой, словацким партнером по Вашингтону. Попробовали, нам понравилось. Знаете, когда удар удаётся, это затягивает", – резюмировал Христич в интервью Спорт 24.

Напомним, Андрей Шевченко известен своей любовью к гольфу и часто играет в него с бывшими партнерами по Челси.

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